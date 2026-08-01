ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (26.08.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று கொடுக்கல்- வாங்கல் போன்றவற்றால் பெரிய சிக்கல்களையும், வம்பு வழக்குகளையும் சந்திப்பீர்கள். கொடுத்த கடன்களை வசூலிக்கமுடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும். அரசியலில் மறைமுக எதிரிகள் அதிகரிக்கக்கூடிய காலம் என்பதால் எதிலும் கவனமுடன் நடந்து கொள்வது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (26.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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