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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (25.07.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :25 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வீண் வாக்குவாதங்கள் அகலும். மனதில் உற்சாகம் ஏற்படும். வீண் பகை உண்டாகலாம். நண்பர்களிடம் இருந்து பிரிய வேண்டி இருக்கும். கவுரவ பங்கம் ஏற்படாமல் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தில் ஏதாவது சிறு சிறு சண்டைகள் ஏற்படலாம். கணவன், மனைவி ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுத்து செல்வது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (25.07.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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