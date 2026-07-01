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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (31.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :30 ஜூலை 2026, 6:19 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று துணிச்சலாக முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். எதிர்பார்த்த காரியங்கள் சாதகமாக நடக்கும். கோபமாக பேசுவதை தவிர்த்து நிதானமாக பேசி செயல்படுவது காரிய வெற்றிக்கு உதவும். பூர்வ புண்ணிய ராசியில் சஞ்சரிக்கும் அஷ்டம லாபாதிபதி அதிசார குரு, ராகுவுடன் சேர்ந்து சஞ்சரிப்பதால் எந்த விஷயத்திலும் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. வீண் குற்றச்சாட்டிற்கு ஆளாகலாம். கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (31.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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