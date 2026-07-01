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தினப் பலன்கள்

கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (31.07.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கும்பம் - கும்பம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 6:33 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தில் இருப்பவர்களால் மன வருத்தம் ஏற்படலாம். வாழ்க்கை துணையின் உடல் நிலையில் கவனம் தேவை. வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவதன் மூலம் செலவு கூடும். விருந்தினர் வருகை இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (31.07.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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