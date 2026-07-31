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இன்று பிரயாணத்தில் தடங்கல் ஏற்படும். திட்டமிட்டபடி காரியங்கள் நடந்து முடியாமல் இழுபறியாக இருக்கும். அரசுவழியில் பல உதவிகளும் தேடிவரும். பெற்றோர், ஆசிரியர்களின் ஆதரவும் பெருகும். பொருளாதாரமும் மேம்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் பல சாதனைகளைப் படைப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: நீலம், பிரவுன்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 5, 6
Summary
சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil
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