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தினப் பலன்கள்

துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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துலாம் - துலாம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 6:17 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வீண் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படும். திருமண சுபகாரிய முயற்சிகளிலும் எதிர்பார்த்த சாதகப்பலனை அடைவதில் காலதாமதம் உண்டாகும். உடல்நிலையும் சிறப்பாக அமையும் என்று கூறமுடியாது. உத்தியோகஸ்தர்களும் அடிக்கடி விடுப்பு எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்கு ஆளாவார்கள்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: பிரவுன், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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