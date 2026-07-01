துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026)

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இன்று குடும்பத்தினருக்கு தேவையான பொருள்களை வாங்குவீர்கள். கணவன், மனைவிக்கிடையே ஒற்றுமை காணப்படும். பிள்ளைகளின் கல்வி அவர்களது செயல்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், இளஞ்சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5
Summary
துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (30.07.20263 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil
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