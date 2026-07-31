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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 6:18 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று எதிர்பாராத இடமாற்றங்கள் வீணான அலைச்சல்களை ஏற்படுத்திவிடும். தொழில், வியாபாரம் செய்பவர்கள் அதிக போட்டி பொறாமைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். எதிர்பார்க்கும் கடனுதவிகள் தாமதப்படுவதால் தொழிலை அபிவிருத்திச் செய்ய முடியாத நிலைகள் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: நீலம், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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