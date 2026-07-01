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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 6:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று பண வரவு திருப்தி தரும். எதிர்பார்த்த செய்தி உங்களுக்கு வந்து சேரும். சிலர் மேலிடத்தின் நேரடி அங்கீகாரத்தைப் பெறுவர். மாணவர்கள் மற்றவர்களை அனுசரித்து செல்வது நன்மைதரும். விளையாட்டுகளில் கவனம் செலுத்துவதுடன் கல்வியிலும் கூடுதல் கவனம் நன்மை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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