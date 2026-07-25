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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (26.07.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :5 வினாடிகள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று மிக கவனமாக பேசுவதும், கோபத்தை குறைப்பதும் நன்மை தரும். எதிர்பார்த்த பணஉதவி கிடைக்கும். நிலுவையில் உள்ள காரியங்கள் சிறப்பாக முடிய வழி பிறக்கும். வரவேண்டிய பணம் கைக்கு வந்து சேரும். இரவு பகலாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (26.07.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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