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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 6:21 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று சிற்றின்ப செலவு அதிகரிக்கும். மனதில் ஏதாவது கலக்கம் ஏற்படும். எதிலும் சற்று சிந்தித்துச் செயல்படுவது நல்லது. உடல் ஆரோக்கியம் அற்புதமாக இருக்கும். பண வரவுகள் சிறப்பாக இருந்தாலும் அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். நெருங்கியவர்களைச் சற்று அனுசரித்துச் சென்றால் அனுகூலமான பலனை அடைவீர்கள்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, கருநீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 8

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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