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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.07.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 6:08 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கஷ்டங்கள் குறையும். கடும் முயற்சிக்கு பிறகு நீங்கள் எடுக்கும் காரியம் வெற்றி பெறும். வீண் வழக்குகள் வரலாம். உஷ்ண சம்பந்தமான நோய் உண்டாகலாம் கவனம் தேவை. அலைச்சலை சந்திக்க நேரிடும். பயணம் செல்ல வேண்டி இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (29.07.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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