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இன்று கொடுக்கல்-வாங்கலில் மட்டும் பெரிய தொகை ஈடுபடுத்துவதைச் சிறிது காலத்திற்குத் தள்ளிவைப்பது நல்லது. உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத பதவி உதவிகள் கிடைத்தாலும் பொறுப்புகளும் சற்று அதிகரிக்கவே செய்யும். புத்திரவழியில் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பவங்கள் நடைபெறும்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: ஆரஞ்சு, வெளிர்நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6
Summary
கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil
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