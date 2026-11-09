ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று கொஞ்சம் சந்தேகப்புத்தி வளரும். செல்வச் செழிப்போடு செல்வாக்கும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். அனைத்துக் காரியங்களிலும் சராசரிக்கும் கூடுதலான வெற்றிகளைக் காண்பீர்கள். சேமிப்புகளை ஆதாயம் தரும் விஷயங்களில் முதலீடு செய்வீர்கள். கடினமாக உழைத்து லாபமடைவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, அடர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 3
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (10.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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