ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (06.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று மனை, மனைவி வாய்க்கும் பொன்னான காலம் இது. லாபங்கள் பெருகும். தடைபட்ட சுபகாரிய நிகழ்ச்சிகள் இனிதே நடைபெறும். புதிய கடன்கள் இனி ஏற்படாது. இருக்கும் கடன் சுமையும் குறையும். வெளிநாடு செல்லும் திட்டம் வெற்றி பெறும். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு பதவி, சம்பளம் உயரும். நீங்கள் விரும்பிய இடமாறுதலும் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (06.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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