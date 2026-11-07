ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (08.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று முக்கிய பொறுப்புகள் ஏற்க வேண்டி வரும். தொல்லை கொடுத்து வந்த அதிகாரிகளிடமிருந்து விடுதலை கிடைக்கும். ஏற்றுமதி ஆர்டர்கள் கிடைக்கப் பெறுவதால், நலிவடைந்த தொழில்கள் முன்னேற்றம் அடையும். பிள்ளைகள் திருமணம் மகிழ்ச்சி பொங்க நடைபெறும். கைவிட்டுப் போன பொருட்கள், சொத்துகள், சொந்தங்கள் ஆகியவை மீளும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (08.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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