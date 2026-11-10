மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.11.2026)
மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
மீனம் - மீனம்
இன்று கொஞ்சம் சோதனையான நாள். குடும்பத்தில் கடன் சுமை அதிகமாகும். எது நடந்தாலும் பொறுமையுடன் கஷ்டங்களை எதிர்கொள்ளுங்கள். வெற்றியை எதிர்பார்க்கலாம். வாய்ப்புகள் கிட்டும். குடும்பங்களில் பணத் தேவைகள் முழுவதும் பூர்த்தியாகும். பெரிய மனிதர்களின் தொடர்புகளால் வியாபாரம், தொழிற்சாலைகளில் நீடித்த அபிவிருத்தி ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, மஞ்சள், நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 7
மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (11.11.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil
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