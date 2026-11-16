ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (17.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உலக வாழ்க்கை யோக வாழ்க்கை இரண்டிலும் சரி சமமான எண்ணங்கள் உண்டாகும். அருளாளர்களின் ஆசிர்வாதங்கள் கிடைக்கும். தத்துவ ஆராய்ச்சியில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். பாகப்பிரிவினை பிரச்சனைகளின்றி சுமூகமாக நடைபெறும். இளைய சகோதரம் குடும்ப பாரம்பரிய தொழிலில் ஈடுபட்டு லாபங்களை சேர்ப்பார்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (17.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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