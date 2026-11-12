ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று செலவுகளைப் பற்றி கவலைப்படும் சமயம் வந்து விட்டது. ஆடம்பர செலவுகள் வேண்டாம். இளையசகோதரத்தின் மூலம் லாபம் கிடைக்கும் நேரமிது. சிறப்பான சுகங்களை அனுபவிக்க போகும் காலமிது. புத்தம் புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, பிரவுன்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (13.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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