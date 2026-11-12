சீன உளவாளியுடன் உறவு! என்விடியா சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் பதவி விலகல்!
என்விடியா நிறுவனத்தின் சிஇஓ பதவியில் இருந்து ஜென்சன் ஹுவாங் ராஜிநாமா...
என்விடியா நிறுவனத்தின் சிஇஓ பதவியில் இருந்து ஜென்சன் ஹுவாங் ராஜிநாமா செய்தார் - AP
சீன உளவாளியுடன் உறவில் உறவில் இருந்ததாக ஒப்புக்கொண்ட என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி (சிஇஓ) ஜென்சன் ஹுவாங் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.
உலக அளவில் செய்யறிவு (ஏ.ஐ.) தொழில்நுட்பக் கருவிகள் தயாரிப்பில் முன்னணி வகிக்கும் அமெரிக்காவின் என்விடியா நிறுவனத்தின் சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் அந்நிய நாட்டு உளவாளியுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டார்.
இந்தச் சம்பவம் சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜென்சன் ஹுவாங்குடன் நெருக்கமாக இருந்த ஆலிஸ் ஹுவாங் என்ற பெண், சீனாவுக்காகத் தகவல் திரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரம் அமெரிக்காவின் தேசியப் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் எனக் கருதப்பட்ட நிலையில், என்விடியா நிறுவனத்தில் பணிப்புரியும் மற்றொரு பெண்ணுடனும் ஹுவாங் உறவில் இருந்ததாகச் செயதிகள் வெளியாகியுள்ளன.
இதனைத் தொடர்ந்து, என்விடியா நிறுவனத்தின் பங்குகள் பெரும் அளவில் சரிந்ததால், ஜென்சன் ஹுவாங்கை சிஇஓ பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு அந்நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் முடிவு செய்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், நிறுவனம் கடுமையான பாதிப்புகளைச் சந்தித்ததால், என்விடியாவின் சிஇஓ பதவியில் இருந்து ஜென்சன் ஹுவாங் இன்று (நவ. 12) ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.
இதையடுத்து, என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமை நிதி அதிகாரியான கோலெட் கிரெஸ் என்பவர் இடைக்கால சிஇஓ-வாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
உலகின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் ஒன்றான என்விடியாவின் பங்குகள் சுமார் 10 சதவிகிதம் அளவுக்குச் சரிந்துள்ளன. இதனால், இந்திய மதிப்பில் ரூ. 60 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக, அந்நிறுவனத்தின் பங்குகள் சரிந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Nvidia CEO Jensen Huang has resigned from his position after admitting to having a relationship with a Chinese spy.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.