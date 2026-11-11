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ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.11.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictaions
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இன்று ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்பவர்கள் முதலீடுகளைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். வங்கிக் கடன் முதலீடு கணக்கை பெறும்போது சற்று தாமதப்படுத்தி பெறுதலே நல்லது. வாகன விபத்துக்கள், தீக்காயங்கள் ஆகியவை ஏற்படக்கூடும்; எச்சரிக்கை. பங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் முன் தகுந்த ஆலோசனை அவசியமாகிறது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், இளஞ்சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (12.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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