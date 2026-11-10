ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்பவர்கள் முதலீடுகளைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். வங்கிக் கடன் முதலீடு கணக்கை பெறும்போது சற்று தாமதப்படுத்தி பெறுதலே நல்லது. வாகன விபத்துக்கள், தீக்காயங்கள் ஆகியவை ஏற்படக்கூடும்; எச்சரிக்கை. பங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் முன் தகுந்த ஆலோசனை அவசியமாகிறது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், இளஞ்சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (11.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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