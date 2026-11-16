மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (17.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று குடும்ப பிரச்சனைகள் நல்ல முடிவுக்கு வரும். குறையாக நின்ற பணிகள் இனி சிக்கலின்றி நடைபெறும். கொடுக்கல் வாங்கல்கள் ஒழுங்காக இருக்கும். செலவுக்கேற்ற வரவுகள் வந்து சேரும். கைவிட்டுப் போன பொருட்கள் உங்களிடம் வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (17.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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