மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (19.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பிள்ளைகள் வழியில் கடன்பெற வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் வேலையில் இடமாறுதல்கள் ஏற்படலாம். புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும். கிடப்பில் போட்டிருந்த வேலைகளை செய்வீர்கள். ஊதிய விஷயங்களில் நல்ல மனநிலை இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 7
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (19.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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