மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (19.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று தொழிலை விரிவுபடுத்திக் கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ஓரளவு முன்னேற்றம் கிடைக்கும். தாங்கள் மேன்மையடைந்திட புதிய வாய்ப்புகள் வந்து சேரும். சிலருக்கு வெளிநாடு வாய்ப்புகள் வரலாம். அதிலும் கலைத்துறையில் டெக்னிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் குவியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், இளஞ்சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (19.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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