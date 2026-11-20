மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (21.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று சில காரியங்களை போராடி முடிப்பீர்கள். கணவன்-மனைவிக்குள் ஈகோ பிரச்னைகள் வந்து நீங்கும். தம்பதிகளிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். விட்டுக் கொடுத்துப் போவார்கள். தந்தையாருடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 6
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (21.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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