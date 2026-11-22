விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (23.11.2026)
விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
விருச்சிகம் - விருச்சிகம்
இன்று திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் கைகூடி வரும். கணவரை விட்டுப் பிரிந்தவர்கள் கணவருடன் மீண்டும் சேர்வார்கள். உங்களின் கணவருக்கு உங்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும். நீங்கள் கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற வாய்ப்புகள் கைகூடிவரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 3, 9
Summary
விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (23.11.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil
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