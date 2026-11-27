மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று தாயார் தாய்வழி உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் குறையும். வீடு, மனை, வாகனம் யோகம் அமையும். நெடுநாளாக இந்த விஷயத்தில் இருந்த வந்த சுணக்க நிலை மாறும். பிள்ளைகளின் மேல் கவனம் வைக்க வேண்டிய நேரம் இது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை, வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் 28.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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