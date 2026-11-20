மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (21.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று தன்னம்பிக்கையுடன் காணப்படுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிக்கு குறைவிருக்காது. பிள்ளைகளின் கோபம், அலட்சியப் போக்கு மாறும். வேலையில் இருந்த பளு கொஞ்ச கொஞ்சமாகக் குறையும். அதில் இருந்து வந்த சுணக்க நிலையும் மாறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் 21.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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