மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (20.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று வெள்ளை உள்ளத்துடன் உலவும் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள் அனைத்தும் விலகி நன்மைகள் நடக்கும். சுற்றியிருக்கும் சோம்பேறிகளிடமிருந்து உங்களை நீங்கள் விலக்கிக் கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். எதிரிகளின் தொல்லைகள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 2, 7
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் 20.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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