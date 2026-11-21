மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (22.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று குடும்பத்தில் சில நேரங்களில் உங்கள் வார்த்தைகளால் பிரச்சனை வரலாம். எனவே பிறர் மனம் நோகும்படியான வார்த்தைகளை உபயோகிக்காதீர்கள். யாருக்காவது ஏதேனும் வாக்குறுதிகள் கொடுத்திருந்தால் அவைகளை உடனடியாக நிறைவேற்றுங்கள். திருமணம் நல்ல வரனாக அமையும். வாழ்க்கைத்துணை வழியில் இருந்து உதவிகள் கிட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 9, 3
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் 22.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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