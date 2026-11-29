துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.11.2026)
துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
துலாம் - துலாம்
இன்று அவ்வப்போது சின்னச் சின்ன வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டாலும் மிகவும் சாதுர்யமாக சமாளிப்பீர்கள். வெளி இடங்களில் எதிர்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். முக்கிய ஆசாமிகளால் பல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும், பணத்திற்குப் பற்றாக்குறை ஏற்படாது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9
Summary
துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (30.11.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil
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