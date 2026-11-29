கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.11.2026)
கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கும்பம் - கும்பம்
இன்று தொழிலில் சிக்கல்கள் உருவாகாது என்றாலும் சிற்சில வாக்குவாதங்கள் இருக்கும். எதிலும் அளவோடு ஈடுபட்டு வந்தால் தொல்லைகள் இராது. அடுத்தவர்களுடைய விவகாரங்களில் வீணாக தலையிட வேண்டும். பகைவர்கள் பணிந்து போகவும் வாய்ப்புகள் உண்டு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9
Summary
கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (30.11.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil
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