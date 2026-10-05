ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (06.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் தீரும். பணவரத்து கூடும். மன குழப்பம் நீங்கி உடல் ஆரோக்கியம் உண்டாகும். திறமையாக செயல்பட்டு பாராட்டு பெறுவீர்கள். சின்ன விஷயத்துக் கூட கோபம் வரலாம் நிதானமாக இருப்பது நன்மை தரும். வேற்று மொழி பேசும் நபரால் நன்மை உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, வெளிர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 7
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (06.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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