ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (21.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று குடும்பத்தினரின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். பிள்ளைகளின் வருங்காலத்திற்காக முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நல்லவர்களின் நட்பு கிடைக்கும். புதிய இட ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். பதற்றத்தை தவிர்த்து நிதானத்தை கடைபிடியுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (21.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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