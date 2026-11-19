ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (20.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உங்கள் பக்கமுள்ள நியாயம் ஓங்கும். பிள்ளைகள் வழியில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சிகள் வந்து சேரும். திருமண பாக்கியம் கைகூடி வரும். நெடுங்காலமாக சந்தான பாக்கியம் கிட்டாதவர்களுக்கு வரப்பிரசாதம் கிடைக்கும். தம்பதிகளிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். விட்டுக் கொடுத்துப் போவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (20.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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