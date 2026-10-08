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துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

துலாம் daily predictions

துலாம் - துலாம்

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இன்று குடும்பத்தில் சிறு சண்டைகள் உண்டாகலாம். கணவன், மனைவி ஒருவருக்கொருவர் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. பிள்ளைகளிடம் அன்பாக நடந்து கொள்வது நன்மை தரும். மனதில் திடீர் குழப்பம் ஏற்பட்டு நீங்கும். சமையல் செய்யும் போதும் மின் சாதனங்களை இயக்கும் போதும் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 5

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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