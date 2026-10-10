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துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

துலாம் daily predictions

துலாம் - துலாம்

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இன்று சாமர்த்தியமான செயல்களால் மற்றவர் மனதில் இடம் பிடிப்பீர்கள். உங்கள் பணிகளில் கவனம் செலுத்துவது அதிகரிக்கும். மனோ தைரியம் கூடும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா, சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 5

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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