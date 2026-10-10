கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026)
கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கும்பம் - கும்பம்
இன்று திறமையுடன் காரியங்களை செய்வீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். எதிலும் நிதானமாக செயல்படுவது நன்மை தரும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. எதிர்பார்த்த பணவரத்து தாமதமாக வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் நீலம், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 7
Summary
கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil
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