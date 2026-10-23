ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (24.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று புதிய வீடு வாங்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள். சிலர் பழைய வீட்டை புதுப்பிப்பார்கள். வாகனம் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக காணப்படுவார்கள். குடும்பத்தினருடன் விருந்து நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள நேரிடலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (24.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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