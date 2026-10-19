ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (20.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று மாணவர்களுக்கு பாடங்களை படிப்பதில் திருப்தி உண்டாகும். கல்வி தொடர்பான பயணங்கள் செல்ல நேரிடலாம். எதிர்ப்புகள் விலகும். காரிய தடை நீங்கும். நிதானமாக பேசுவது காரிய வெற்றிக்கு உதவும். மற்றவர்களின் காரியங்களில் ஈடுபடும் போது கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெளிர் பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 5, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (20.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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