ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (16.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நன்மைதரும். எடுத்த காரியங்களை செய்து முடிப்பது பற்றிய மனசஞ்சலம் ஏற்பட்டு நீங்கும். செயல்திறன் மூலம் பாராட்டு கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் திடீர் திருப்பங்கள் ஏற்படலாம். தெய்வ நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உடல்நலபாதிப்பு உண்டாகலாம். உஷ்ண சம்பந்தமான நோய் வரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்: 5
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (16.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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