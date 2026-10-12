ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கும். வேடிக்கை வினோத நிகழ்ச்சிகளில் குடும்பத்துடன் சென்று கலந்து கொள்ள நேரிடும். சிலருக்கு திருமணம் கைகூடும். கணவன், மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் ஏற்படும். பிள்ளைகளால் நன்மை கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். விரும்பிய பொருளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பணவரவு வருவதை சேமிப்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (13.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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