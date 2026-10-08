ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று குடும்பத்தில் அடுத்தவர்களால் திடீர் பிரச்சனை தலை தூக்கலாம். உங்களது கருத்துக்கு மாற்று கருத்து உண்டாகலாம். கணவன், மனைவிக்கிடையே மனம் விட்டு பேசுவது நன்மை தரும். பிள்ளைகளிடம் கவனமாக பேசுவது நல்லது. மனதில் இருந்த சோர்வு நீங்கி உற்சாகம் உண்டாகும். எதிர்பார்த்த தகவல் சாதகமாக வரும். பணவரத்து கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிரவுன், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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