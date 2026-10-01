ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று அறிவு திறன் கூடும். இனிமையான பேச்சின் மூலம் பலரது உதவிகள் கிடைக்க பெறுவீர்கள். தனாதிபதி சுக்கிரனால் செல்வம் சேரும். அரசு தொடர்பான பணிகளில் சாதகமான போக்கு காணப்படும். எதிர்ப்புகள் அகலும். உங்கள் செயல்களுக்கு இருந்த தடை நீங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், வெளிர் பச்சை, ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (04.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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