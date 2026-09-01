ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.09.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று அரசியல்வாதிகள் மற்றும் சமூக நல சேவகர்கள் அனைவரிடமும் இன்முகத்துடன் நடந்து கொள்வர். சமூகநலனில் அக்கறையுடன் ஈடுபட்டு மக்கள் செல்வாக்கு காண்பர். தாராள செலவில்தொண்டர்கள் மத்தியில் சுய அந்தஸ்தை உயர்த்துவர். நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த பதவி, பொறுப்பு தலைமையின் ஆதரவால் கிடைக்கப் பெறுவர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, அடர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (29.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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