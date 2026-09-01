ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (25.09.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று தொழில் வியாபாரம் முன்பு இருந்ததை விட முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். வியாபாரம் தொடர்பான பயணங்கள் செல்ல நேரிடும். உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்களது சாமர்த்தியமான பேச்சால் எல்லாவற்றையும் திறம்பட செய்து முடித்து பாராட்டு கிடைக்க பெறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (25.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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