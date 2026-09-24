ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (24.09.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று வியாபாரத்தில் நூதன யுக்திகளை புகுத்தி லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். வங்கிகளிடமிருந்து எதிர்பார்த்த கடன் மானியத்துடன் கிடைக்கும். மனச் சோர்வு நீங்கி, எதையும் சாதிக்கும் அளவுக்கு தன்னம்பிக்கையுடன் திகழ்வீர்கள். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், இளஞ்சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (24.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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