ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (19.09.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பொன்பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். நன்மை தீமைகள் பற்றி ஆலோசித்து முடிவு எடுப்பது அவசியம். காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். காரிய தடைதாமதம் ஏற்படும். எதிர்பார்த்தபடி எதுவும் நடக்காமல் இழுபறியாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெண் சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 3, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (19.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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