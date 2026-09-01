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ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.09.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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இன்று அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள போராட வேண்டிவரும். சமூகப்பணிகளை நிறைவேற்றுவதில் காலதாமதம் உண்டாகும். அதிகாரிகளிடம் மோதல் போக்கை கைவிடுவது நல்லது. ஆதரவாளர்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெற அதிகப்பணம் செலவழிப்பர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, ஊதா

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 4, 6

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (30.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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